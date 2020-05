Politie vindt 800.000 euro en 10 kilo cocaïne in bestelbus

De politie heeft in een bestelbus in Breda 800.000 euro contant geld en 10 kilo cocaïne gevonden. Drie mannen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Het zijn twee verdachten uit Breda van 26 en 35 jaar en een 39-jarige uit Zaandam, maakte de politie vrijdag bekend.

De drugs en het geld zaten in twee grote boodschappentassen, in een verborgen ruimte in de bestelbus. Na de ontdekking heeft de politie de 26-jarige bestuurder aangehouden en de bus, de cocaïne en het geld in beslag genomen.

De bus was bij een loods aan het Hazepad geweest, samen met twee personenauto’s met daarin de andere man uit Breda en de Zaandammer. Deze verdachten zijn gelijktijdig aangehouden. Hun auto’s zijn in beslag genomen. Dat gebeurde drie weken geleden al, maar de politie bracht het nieuws over de aanhoudingen vrijdag naar buiten.

De drie mannen zitten nog vast en moeten zich half juli voor de rechtbank verantwoorden.