Politie vindt 8 ton cash in twee Amsterdamse woningen

In twee woningen in Amsterdam-Zuid heeft de politie meer dan 800.000 euro aan contant geld aangetroffen. Twee Amsterdammers, een man van 48 jaar en een vrouw van 70 jaar, zijn aangehouden op verdenking van witwassen.

De recherche doet al langer onderzoek naar witwaspraktijken en handel in verdovende middelen in de wijk. Bij de doorzoeking van de woningen aan de Turnerstraat en Krooswijkhof werden twee bedragen van respectievelijk een half miljoen euro en ruim 300.000 euro aangetroffen. Het geld is in beslag genomen.

De verdachten blijven nog zeker twee weken in de cel.