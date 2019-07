Politie vindt 700.000 euro in auto 25-jarige

Agenten hebben tijdens een controle van een auto op de A16 bij Zwijndrecht 700.000 euro aan contanten gevonden. De 25-jarige bestuurder uit Zaandam is aangehouden, het geld is in beslag genomen.

Hoe hij aan het hoge geldbedrag kwam is nog onbekend. Wel was duidelijk dat hij ontdekking liever had voorkomen: het geld zat in een tas in een verborgen ruimte. De aanhouding was vorige week al, maar de politie maakte die pas dinsdag bekend. De verdachte zit nog in de cel. De rechter-commissaris heeft bepaald dat hij twee weken langer vast moet blijven zitten.