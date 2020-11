Politie vindt 500 nagemaakte merkhorloges in Den Haag

De politie heeft vijfhonderd nagemaakte merkhorloges in beslag genomen begin november in Den Haag, meldt zij vrijdag. De actie was onderdeel van een grotere actie van politieteam De Heemstraat om criminaliteit in haar wijk aan te pakken.

Op donderdag 5 november hielden agenten aan de Snijderstraat een verdachte aan die vanuit zijn auto namaakhorloges verkocht. Onderzoek naar de Italiaanse man leidde naar een hotel in Hoofddorp, waar de vijfhonderd horloges werden gevonden in een hotelkamer. Daar waren nog vier Italianen. Die zijn aangehouden. Alle vijf moeten een boete betalen, de merkhouder van de horloges doet aangifte.

Een dag later kon de politie acht mannen beboeten die in een café aan de Vaillantlaan illegaal aan het gokken waren. Zij kregen de boete voor het overtreden van de coronamaatregelen. De uitbater van het café kreeg die boete ook, plus een boete voor het overtreden van de Wet op de Kansspelen.

Bij een derde actie op woensdag 11 november hielden agenten zes mensen aan in de omgeving van het Hobbemaplein wegens drugsoverlast. Twee dealers werden op heterdaad betrapt, een „behoorlijke hoeveelheid hardrugs” werd daarbij in beslag genomen, meldt de politie.