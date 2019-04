De politie heeft in Rotterdam 450 kilo cocaïne aangetroffen in een verborgen ruimte van een bestelwagen. Een 40-jarige man uit Utrecht, de vermoedelijke eigenaar van de bus, is aangehouden.

De woensdag in beslag genomen drugs zijn vernietigd, zo maakte de politie donderdag bekend. In de verborgen ruimte werden 450 strak in plastic verpakte pakketten van ongeveer een kilo aangetroffen. Agenten controleerden de wagen na een tip over een bestelwagen waarin mogelijk verdovende middelen lagen.