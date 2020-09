De politie heeft in Almere zondag 36 kilo zwaar illegaal vuurwerk en een nepwapen gevonden in een woning aan het Schottegat. Een 17-jarige bewoner van het huis, dat ontruimd werd vanwege de vondst, is aangehouden.

De politie kreeg de verdachte in het vizier door een melding van vuurwerkoverlast. De 17-jarige jongen zou volgens een getuige eerder op de dag een vuurwerkbom hebben afgestoken aan de Slagbaai.