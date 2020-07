De Rotterdamse politie heeft dinsdagochtend voor ongeveer 3 miljoen euro aan contant geld en twee vuurwapens gevonden bij een inval in een woning aan de Bleiswijkstraat. Een 35-jarige man die aanwezig was in het pand is aangehouden.

De politie doorzocht het huis in een onderzoek naar spookbewoning. De aangehouden man gebruikte de woning terwijl er officieel niemand stond ingeschreven op het adres, aldus de politie.

Zowel het geld als de aangetroffen vuurwapens zijn in beslag genomen.