Politie vindt 2000 kilo zwaar vuurwerk in woonwijk IJsselmuiden

Een vuurwerkvondst zondag in een garagebox in een woonwijk in IJsselmuiden, blijkt groter dan in eerste instantie gedacht. Het gaat om 2071 kilo illegaal zwaar vuurwerk, waaronder nitraten en cobra’s. De politie spreekt van „zeer krachtige explosieven”.

In eerste instantie werd geschat dat het om 1000 kilo ging, maar uiteindelijk bleek een dubbele hoeveelheid in de box aan de Tichlerstraat te liggen. De partij kwam aan het licht na een anonieme tip. Kort na de vondst werden twee mannen van 38 en 39 jaar uit Meppel en IJsselmuiden opgepakt.