Politie vindt 160.000 euro, verstopt in auto

De politie heeft langs de A16 ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht een 20-jarige Albanees aangehouden die in een verborgen ruimte in zijn auto 160.000 euro aan contant geld had verstopt. De man is aangehouden op verdenking van witwassen.

Agenten waren de man aan de zuidkant van Rotterdam gaan volgen omdat hij opviel door zijn rijgedrag. Hij stapte uit zijn auto in Rotterdam-IJsselmonde en liep daar een pand binnen. Even later kwam hij naar buiten met een rugzak en vervolgde zijn weg. Bij Hendrik-Ido-Ambacht zette de politie de automobilist aan de kant.