Politie vindt 150.000 euro in drugspand

In een woning aan de Dr. H. Colijnstraat in Amsterdam Nieuw-West heeft de politie een drugshandel opgerold. In het huis lagen ruim 70 kilo versnijdingsmiddelen, 33 gram cocaïne, verpakkingsmaterialen, een drukpers, weegschalen en een geldbedrag van ruim 150.000 euro.

De vondst werd al op 12 augustus gedaan en naar aanleiding daarvan heeft burgemeester Femke Halsema de woning nu gesloten voor drie maanden. De aanwezigheid van drugs, de bewerking ervan en handel leiden tot een gevaar voor de openbare orde, meent de gemeente. Het kan een aanzuigende werking hebben op criminele activiteiten, waardoor de veiligheid van omwonenden in het gedrang komt.