De politie heeft 116 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in de kelder en garagebox van een huis in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Een 18-jarige man is aangehouden, meldt de politie dinsdag.

Na onderzoek werden vorige week donderdag meer dan 6500 nitraten, 46 cobra’s en andere soorten illegaal vuurwerk in het huis aangetroffen. Zowel het verkopen als het inkopen van illegaal vuurwerk is strafbaar.

De verdachte, ook de bewoner van het pand, is verhoord en mag de zaak in vrijheid afwachten.