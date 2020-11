Politie vindt 11,5 ton zuivere cocaïne in Antwerpse haven

De Belgische douane en politie hebben dinsdag 11,5 ton zuivere cocaïne in de haven van Antwerpen in beslag genomen. De gigantische partij drugs zat in een lading uit Guyana verstopt tussen schroot en had als eindbestemming een bedrijf in Nederland. Volgens het OM is de waarde van de vondst circa 450 miljoen euro. De straatwaarde na versnijding zou het dubbele bedragen.

De vondst werd gedaan tijdens onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel vanuit Zuid-Amerika naar België. De politie ontdekte dat er een grote partij coke in vijf zeecontainers naar België onderweg was. De partij kwam aan in Zeebrugge en werd vervolgens per binnenschip naar de haven van Antwerpen vervoerd.

Er zijn woensdag drie huiszoekingen gedaan in België en twee in het Nederlandse Landgraaf en Beek. Daarbij zijn twee verdachten in België en een in Nederland gearresteerd. Van de in Nederland opgepakte persoon is de overlevering gevraagd.

Op 1 oktober maakte het federale parket op een persconferentie bekend dat er een internationale, goed gestructureerde criminele organisatie was opgerold die op zeer regelmatige basis grote partijen coke vanuit Zuid-Amerika naar België wist te verschepen. Er bleken zowel banden te zijn met de bovenwereld zoals expeditiekantoren, opslagruimtes en transportfirma’s, als met andere criminele organisaties die ieder een onderdeel van de activiteiten op zich namen.

Er waren al 22 personen aangehouden, onder wie een ex-rijkswachter. Drie verdachten wachten nog op hun overlevering vanuit Nederland. Er was tot nu toe ook 3 miljoen euro in beslag genomen.