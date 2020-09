Politie vind voor miljoenen aan nagemaakte merkkleding

Een enorme partij nepmerkkleding is donderdag gevonden in een bedrijfspand in Schiedam. Volgens schattingen vertegenwoordigt de kleding een inkoopwaarde van meer dan 2 miljoen euro. Niemand is aangehouden.

In het pand aan de Fokkerstraat werden ook gevaarlijke stoffen en drie gestolen auto’s aangetroffen. Een vrachtauto met merkkleding was half uitgeladen, de merkkleding stond in dozen in het pand. De kleding is vernietigd en de auto’s zijn in beslag genomen.

De controle werd uitgevoerd door de politie in samenwerking met onder meer de gemeenten Rotterdam en Schiedam, de Belastingdienst, het UWV en de douane.