Politie verzegelt Twentse supermarkt om corona-overtredingen

Supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen is donderdag door de politie verzegeld. De winkel gaat pas weer open als eigenaar Raymond Berning naar de mening van de veiligheidsregio Twente „aantoonbaar en controleerbaar” voldoende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus heeft genomen.

Plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Arjen Gerritsen, tevens burgemeester van Almelo, hoopt dat heropening snel zal plaatshebben, omdat het volgens hem niet de bedoeling is om klanten van de drukbezochte supermarkt te duperen. De winkel op de grens is heel populair bij Duitse klanten, die met name in Nederland goedkopere koffie komen halen.

De politie verzegelde het pand, omdat Berning een afhaalloket voor boodschappen opende aan de deur van zijn zaak. Dat deed hij, nadat hij zijn winkel donderdagochtend uiteindelijk sloot. De veiligheidsregio had hem daartoe eerder deze week een aanwijzing gegeven, omdat Berning maandenlang onvoldoende coronamaatregelen nam. Donderdagochtend ging de supermarkt eerst open, maar twee uur later deed Berning de deur toch op slot, hoewel hij het helemaal niet eens is met de opstelling van de veiligheidsregio.

Volgens Berning is er sprake van „machtsvertoon en willekeur.” „Ik hou me aan alle coronaregels. Maar er is veel onduidelijkheid, bij alle supermarkten. De veiligheidsregio pakt nu een kleine zaak aan en doet niks tegen de grote ketens. Het is schandalig”, meent hij. Toen hij boodschappen ging leveren via het afhaalloket greep de politie in. Verbreken van de verzegeling is een misdrijf.

Volgens regiovoorzitter Gerritsen is Berning sinds begin april vele malen gewaarschuwd. Er zijn bij 18 controles overtredingen van de coronaregels in zijn supermarkt geconstateerd. Hij kreeg tien keer een preventieve last onder dwangsom opgelegd. „Hij heeft vier maanden lang niets gedaan ondanks de risico’s voor de volksgezondheid. Hij maakt er een spelletje van en neemt daarmee ontzettend veel tijd van politie, boa’s, gemeente en GGD in beslag. Dat zou hij zelf niet moeten willen.”

Volgens Gerritsen is de winkelier steeds „lankmoedig en vriendelijk” benaderd. „Hij is vele malen gewezen op het maatschappelijk belang van de regels, die voor ons allemaal gelden.” De veiligheidsregio wil op zeer korte termijn met Berning praten, als de winkelier aantoont dat hij de kwestie nu wel serieus neemt.