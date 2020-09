Politie verwijdert betogers Extinction Rebellion bij blokkade

De politie is begonnen met het weghalen van betogers van actiegroep Extinction Rebellion die maandagochtend de drukke Europaboulevard in Amsterdam blokkeren. Nadat de naar schatting rond de 250 demonstranten geen gehoor gaven aan een herhaalde oproep om weg te gaan, kwam de politie in actie om de betogers te verwijderen.

De klimaatactivisten blokkeerden de weg rond 07.30 uur ter hoogte van de De Boelelaan in de buurt van de Zuidas. Ze dragen mondkapjes en hebben spandoeken bij zich. Een aantal heeft zich vastgeketend.

De actievoerders worden afgevoerd in bussen van vervoersbedrijf GVB naar een locatie elders in de stad.

Vrijdag blokkeerden klimaatactivisten ook al een kruispunt op de Zuidas in Amsterdam om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De politie maakte toen na een aantal uren een einde aan de blokkade, omdat blokkades door de gemeente waren verboden.