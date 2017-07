Politie vervangt wietplanten door dennenbomen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de bossen bij Epe een mini-hennepkwekerij ontmanteld en er dennenboompjes voor in de plaats gezet. Dat meldt de politie van het Gelderse dorp.

De politie kwam de vijf wietplanten op het spoor na een tip van een wandelaar. De planten stonden in een kweektent die was afgedekt met takken en bladeren. Aangezien de eigenaar onbekend was, besloten de agenten de planten ter plekke te vernietigen.

„Om de eigenaar niet geheel teleur te stellen kregen we het idee iets terug te geven en hebben wij de bloempotten opnieuw gevuld. Rijk zal de kweker er niet van worden, maar in een bos horen nou eenmaal dennenbomen”, schrijft de politie op Facebook.