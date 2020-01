Politie verspreidt foto van bombrief

De politie heeft een foto verspreid van de bombrief zoals die de afgelopen week bij meerdere bedrijven in het land is opgedoken. Op de envelop zit een sticker met als afzender het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam. Het incassobureau heeft hier echter niets mee te maken en de politie heeft naast de foto van de bombrief er ook eentje gemaakt van de originele enveloppen van het CIB.

De bombrief heeft een verdikking en bevat een explosief. Tot nu toe is niemand gewond geraakt. Wel liep een brief brandschade op, maar hij was volgens de politie niet ontploft. Deze brief belandde donderdag via een postsorteercentrum bij het CIB zelf. De post was eigenlijk bestemd voor een niet nader genoemd bedrijf in Maastricht, maar is nooit op zijn oorspronkelijke bestemming aangekomen. Daarop kwam hij via de vervalste afzendergegevens bij het CIB terecht.

Vrijdagochtend werd een bombrief aangetroffen bij hotel Okura in Amsterdam. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief onklaar gemaakt, waarop de brief voor nader onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut is gebracht. De andere brieven kwamen binnen bij een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam.