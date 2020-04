Politie vermoedt poging tot doodslag op moeder en kind in Dokkum

De politie onderzoekt de brandstichting in een woning in Dokkum, waarbij de 29-jarige bewoonster en haar 3-jarige dochter uit het huis moesten worden gered.

Een 34-jarige inwoner van het Friese Ferwert is in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van zowel de brandstichting als poging tot doodslag. De vrouw en de verdachte zijn bekenden van elkaar, aldus de politie.

De brand werd gesticht in de nacht van zondag op maandag in een woning aan De Schans in Dokkum. Nadat de vrouw en haar dochter waren gered en naar het ziekenhuis waren gebracht, bleek daar dat de verwondingen van de bewoonster niet door de brand maar door geweld zijn veroorzaakt.

De politie heeft dinsdag opnieuw sporenonderzoek in de woning gedaan.