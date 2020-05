Politie verlengt campagne tegen cybercriminaliteit

De campagne ‘Gamechangers’, die jongeren alternatieven biedt voor cybercriminaliteit, is aangeslagen. Het onlineplatform met opdrachten en games blijft daarom tot 1 juni actief.

De politie zegt dat het is gelukt om digitaal in contact te komen met jongeren tussen de 12 en 18 jaar. „We weten deze jongeren naar ons onlineplatform te halen. Via de opdrachten worden jongeren uitgedaagd en leren ze hoe ze cybercriminaliteit kunnen herkennen en hoe zij zich kunnen bekwamen in het ethisch hacken binnen een beveiligde omgeving”, zegt Floor Jansen, adviseur van het politieteam ‘High Tech Crime’.

Door de coronacrisis zitten veel jongeren noodgedwongen thuis en daardoor zijn ze meer online. Daardoor bestaat het gevaar dat ze iets strafbaars gaan doen, want verveling ligt op de loer, aldus de politie.

De politie wil jongeren weerbaar maken, om te voorkomen dat ze digitale daders worden. „Ze zijn online namelijk vaak maar een klik verwijderd van cybercriminaliteit, zoals hacken, phishing en DDoS-aanvallen”, aldus Jansen. „Als je verkeerde dingen doet, begeef je je mogelijk op het criminele pad. Met deze campagne willen we jongeren helpen van dat pad weg te blijven.”

Onderzoek wijst uit dat een op de zes jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud weleens een cyberdelict heeft gepleegd, bewust of onbewust.