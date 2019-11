Politie verklaart man te vroeg dood

De politie Limburg heeft afgelopen maandag een slachtoffer van een verkeersongeval dood verklaard terwijl hij op dat moment nog leefde. De politie heeft de familie van de man excuses aangeboden voor deze „pijnlijke fout”.

De 38-jarige automobilist uit Deventer belandde met vrouw en hun drie kinderen in het ziekenhuis na een ernstige aanrijding met een lijnbus, afgelopen zondag in het Limburgse Margraten. Maandag bleek dat de man klinisch dood was en in coma lag. De politie meldde echter in een persbericht dat de man overleden zou zijn. „Maar toen was hij nog niet overleden”, aldus een woordvoerder van de politie woensdag.

„We betreuren dit heel erg. Het overlijdensbericht was voorbarig.” De man is inmiddels wel aan zijn verwondingen overleden, aldus de woordvoerder.

Door de aanrijding tussen de lijnbus en de auto vielen zondag in totaal tien gewonden, onder wie de echtgenote van de overleden man en hun drie kinderen. Ook vijf inzittenden van de bus raakten gewond.