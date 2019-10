Politie verder met onderzoek in bioscoop

Ook zondag gaat de politie verder met onderzoek naar de dood van twee mensen in een bioscoop in Groningen. Een woordvoerster kon zondagochtend nog niets naders zeggen over de identiteit van de slachtoffers. Ook is nog niet bekend of er veel tips zijn binnengekomen nadat de politie zaterdagavond de identiteit van de verdachte verspreidde.

De Pathébioscoop op het Gedempte Zuiderdiep blijft ook zondag nog gesloten. In het pand werden zaterdag in alle vroegte twee lichamen gevonden. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De hele dag is er door diverse diensten onderzoek gedaan. De omgeving was afgezet.

In de loop van het onderzoek kwam de 33-jarige Ergün Senarabaci als mogelijke dader naar voren. De politie verspreidde zijn foto en ook videostills van het moment dat hij de bioscoop verlaat.