Politie Venlo op straat om conflict criminelen

Zwaargewapende politieagenten bewaken nog de hele dag een pand aan de Bolwaterstraat in de binnenstad van Venlo. De agenten dragen kogelwerende vesten en helmen. De Bolwaterstraat is afgezet. Volgens de politie is er een dreigende situatie, mogelijk in verband met de beschieting van een woning aan de Eendenstraat in Venlo in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij raakte niemand gewond.

De politie spreekt van „een serieuze en ernstige bedreiging”. Daarom heeft de politie preventieve veiligheidsmaatregelen genomen. „Sinds maandagmorgen 03:00 uur staan er bewapende agenten bij een pand aan de Bolwaterstraat in de binnenstad”, aldus een woordvoerster. „Deze maatregel blijft tenminste vandaag van kracht.”

Eerder liet de politie weten dat een conflict in de criminele sfeer afgelopen weekend leidde tot de huidige dreigende situatie.

Meer wil de politie hierover niet kwijt.