De politie in Utrecht heeft op ’t Goylaan drie personen in een auto aangehouden wegens een verdachte situatie. Hierbij is een waarschuwingsschot gelost. Er raakte niemand gewond, zei een woordvoerster van de politie.

Het is nog niet duidelijk waarom de mensen zijn aangehouden en wat de reden was dat een agent zich genoodzaakt zag een schot te lossen.