Politie-uniformen en dienstwapen gestolen

Bij drie agenten van de politie Noord-Nederland zijn afgelopen najaar woninginbraken geweest. Daarbij zijn delen van uniformen gestolen en is een dienstwapen buitgemaakt. De politie Noord-Nederland bevestigt vrijdag berichtgeving hierover in het Dagblad van het Noorden.

Twee van de agenten wonen in de provincie Groningen en eentje in Friesland. De politie bracht de inbraken niet naar buiten, maar ze stonden vermeld in politiedocumenten over de voorbereidingen van de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Deze documenten kwamen vrij na een WOB-procedure.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de inbraken verband houden met elkaar. Ook denkt de politie niet dat de inbrekers wisten dat op de adressen politieagenten woonden. De inbrekers zouden bij toeval op de kledij en het dienstwapen zijn gestuit, waarna ze werden meegenomen.