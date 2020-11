Politie treedt op tegen jongeren om vuurwerkoverlast Maastricht

De politie in Maastricht moest vrijdagavond optreden nadat werd geklaagd over een grote groep jongeren die door de wijk Wittevrouwenveld trok en vuurwerk afstak. De jongeren verplaatsten zich met veel kabaal te voet en met scooters, auto’s en een quad. De groep zou op pad zijn voor de herdenking van een jonge man die twee jaar geleden was overleden, meldt de politie.

De groep van zo’n vijftig tot zestig jongeren werd door meerdere agenten aangesproken. Daarop vlogen stenen en blikjes door de lucht, waarbij niemand werd geraakt. Agenten vormden een linie om de groep terug te dringen. Dit hielp voor korte tijd. Toen de groep zich weer liet zien, schreven agenten om verschillende redenen een tiental bekeuringen uit. Een iemand werd aangehouden vanwege het bezit van verdovende middelen. Daarna keerde de rust terug in de wijk.