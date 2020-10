Politie toont foto verdachte van fatale steekpartij Scheveningen

De politie heeft op televisie de identiteit bekendgemaakt van een verdachte van de dodelijke steekpartij op de Pier in Scheveningen, op maandagavond 10 augustus van dit jaar. Het gaat om een 20-jarige man uit Amsterdam. Zijn naam en foto’s werden dinsdagavond verspreid in een uitzending van Team West van Omroep West, later op de avond volgt Opsporing Verzocht op NPO 1.

Volgens de politie droeg de gezochte man een vuurwapen tijdens het steekincident, dat de 19-jarige Cennethson Janga (Chuchu) uit Rotterdam het leven kostte. De politie heeft in deze zaak al meerdere aanhoudingen verricht, maar is nog dringend op zoek naar de man die tijdens het incident een vuurwapen trok. Beelden daarvan circuleren op sociale media. De verdachte houdt zich schuil voor de politie.

De andere verdachten die al eerder zijn gearresteerd zijn twee 20-jarige Amsterdammers en twee Rotterdammers van 17 en 19 jaar. De twee Amsterdammers zitten in voorarrest op verdenking van doodslag in vereniging. De 19-jarige Rotterdammer wordt verdacht van openlijk geweld in vereniging. De 17-jarige Rotterdammer wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld.

Aan de steekpartij ging een ruzie tussen groepen jongeren vooraf. Het incident zou hebben te maken met een conflict tussen rivaliserende drillrap-groepen. Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt.