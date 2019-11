Politie toont beelden man in vermissingszaak

De politie is op zoek naar een man die mogelijk betrokken is bij de verdwijning van de 52-jarige Naima Jillal uit Amsterdam. In het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie camerabeelden van hem vertoond, die door bewakingscamera's zijn gemaakt vlakbij de woning van het slachtoffer.

Wat de precieze betrokkenheid van de gezochte man is bij de verdwijning van de vrouw, is volgens de politie nog onduidelijk. Het gaat om een kale man die zondag 20 oktober 2019 in de buurt was van de Gustav Mahlerlaan aan de Amsterdamse Zuidas, waar de vrouw verbleef als zij in Nederland was. Ze is daar ingestapt in een donkerkleurige auto. Daarna is taal noch teken van haar vernomen.

De politie houdt rekening met een verband tussen de verdwijning van Jillal en de zware georganiseerde misdaad. De politie vreest dat de vrouw het slachtoffer is geworden van een misdrijf.