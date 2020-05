Politie toont beelden daders die auto in Boxtel in greppel duwden

De politie heeft herkenbare beelden openbaar gemaakt van de acht mannen die bijna een jaar geleden, op 13 mei 2019, in Boxtel een auto in een greppel duwden. Het incident vond plaats tijdens een stalbezetting in de Brabantse plaats. Het betrof een auto van een activist.

Twee weken geleden toonde de politie al onherkenbare beelden en riep ze daders op zich te melden. Dat is niet gebeurd. Op de woensdagochtend openbaar gemaakte beelden zijn de acht daders afzonderlijk getoond.

In mei van vorig jaar bezetten dierenrechtenactivisten van Meat the Victims een varkensfokkerij. Volgens Meat the Victims was de fokkerij willekeurig uitgekozen. De actievoerders liepen tussen de varkens.

„De activisten willen dat niemand vlees eet of leren schoenen draagt. Maar we leven in een samenleving waar boeren een plek hebben en we hebben regels afgesproken waar zij zich aan moeten houden”, stelde woordvoerster Geesje Rotgers van de Producenten Organisatie Varkenshouderij destijds.

Tientallen boeren kwamen dezelfde avond naar de boerderij voor een tegenprotest.