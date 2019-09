Politie Tilburg schiet op auto

De politie in Tilburg heeft zaterdagavond geschoten op een auto. Dat gebeurde nadat de bestuurder had ingereden op een politieagent tijdens een controle aan de Burgemeester Brokxlaan, in het centrum van de stad. De agent wist opzij te springen, waarna hij op de banden van de auto schoot, aldus een woordvoerder.

De verdachte reed na het incident verder en is nog niet opgepakt. De reden voor de controle is nog onbekend. De woordvoerder kan niet uitsluiten dat het te maken heeft met een steekpartij aan de Tilburgse Gasthuisring eerder op de avond.