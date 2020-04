Politie tast nog in duister over branden zendmasten

De politie tast nog in het duister wie er verantwoordelijk is of zijn voor de branden in zendmasten de afgelopen dagen. Het is onduidelijk of het om dezelfde persoon of personen gaat en wat het motief is achter de brandstichting. „We zijn druk bezig te achterhalen wie er achter zit”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag.

Maandagavond waren er opnieuw branden in zendmasten, twee ditmaal in Almere. Afgelopen dagen waren er branden in onder meer Tilburg, Oudenbosch, Veldhoven en Rotterdam, waarschijnlijk gaat het allemaal om brandstichting. „De regionale informatie wordt momenteel gebundeld”, licht de politiewoordvoerder toe.

Vorig jaar constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er groeiend protest is tegen zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. Volgens actievoerders zou de straling van antennes slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Ook zou door sommige complotdenkers worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Directeur Rob Bongenaar van vereniging Monet, die namens de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo de plaatsing van antennes afstemt met overheden, kan niet zeggen of er actie wordt ondernomen als extra beveiliging. „Daar kunnen wij geen mededelingen over doen. Wij wachten het onderzoek van de politie af en hopen dat er snel aanhoudingen worden gedaan. Het is ongehoord dat een week lang vitale infrastructuur wordt aangetast.”