Politie surveilleert bij kerken Woudenberg

De politie heeft zondag bij kerken in Woudenberg gesurveilleerd. Er bestond de vrees dat erediensten zouden worden verstoord.

De politie had signalen gekregen dat jongeren „mogelijk iets van plan waren met vuurwerk bij een kerk in Woudenberg”, lichtte een politiewoordvoerder maandagochtend desgevraagd toe. „We wilden die signalen serieus nemen. Het lijkt te gaan om baldadigheid. Mogelijk ging het om een grapje van één of meer jongeren, maar dat is dan geen leuk grapje.” De politie zegt er „geen zicht” op te hebben waarom kerken in Woudenberg kennelijk het doelwit waren. Tot ongeregeldheden kwam het zondag in het dorp niet.

In Woudenberg reden zondag naar verluidt zo’n tien politiewagens rond. De politie hield onder meer bij de hersteld hervormde gemeente Maranathakerk een oogje in het zeil, bevestigt ds. W. J. C. van Blijderveen maandagmorgen. Ook de pastorie, op zo’n halve kilometer afstand van de kerk, stond onder politiebewaking. „Een rare, onwerkelijk situatie”, noemt de predikant de politiebewaking.

In twee van de drie diensten stond de predikant zondag stil bij de politiebewaking. „Ik heb in een dankgebed mijn dank uitgesproken dat we in een land leven waar de politie zorg draagt voor de veiligheid van onze diensten.”

Hoewel ds. Van Blijderveen niet weet wat de motieven zijn achter de kennelijke dreiging, verbaast het hem niet dat kerken doelwit zijn. „Kerken worden hoe langer hoe meer een vreemde eend in de bijt. Verdraagzaamheid neemt af. Denk aan het scherpe debat over vorige week rond onderwijsvrijheid. Op sociale media wordt fel gereageerd op christelijke standpunten. Dan kun je op een gegeven moment verwachten dat mensen kerken gaan bedreigen. Het zint sommige mensen ook niet dat in coronatijd in kerken groepen gemeenteleden nog bij elkaar komen.”

Zelf zegt de predikant niet te zijn geschrokken. „Tegen broeders van de kerkenraad heb ik gezegd: „Geen paniek. Het is een veilig idee dat de politie bij de kerk staat. We gaan gewoon een dienst houden.”

Onder gemeenteleden merkte ds. Van Blijderveen soms wel schrik. „Ze vinden het raar, vervelend en ook wel spannend dat de politie bij de kerk staat.” De predikant geeft aan dat de kerk geen verdere veiligheidsmaatregelen neemt. Er is al onder meer camerabewaking.