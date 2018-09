Politie Suriname laakt inzet Nederland

De Surinaamse politie vindt dat de Nederlandse autoriteiten slecht meewerken als het gaat om rechtshulpverzoeken uit Suriname. Deze stroeve houding leidt onder meer tot vertraging in het onderzoek naar de 488 kilo drugs die begin dit jaar in een vliegtuigje in het westen van Suriname werden aangetroffen. Dat maakte de waarnemend korpschef van de Surinaamse politie Roberto Prade dinsdag bekend.

Prade is ook ontevreden over de samenwerking met de Verenigde Staten. Ook vanuit daar duurt het vaak lang voordat er een reactie komt. Terwijl Suriname altijd zo snel mogelijk de gevraagde informatie doorspeelt, aldus Prade. „Wij reageren altijd voortvarend, maar aan de andere kant dralen ze.”

In dit specifieke geval heeft Suriname Nederland gevraagd een Surinamer met de Nederlandse nationaliteit op te sporen en aan te houden. Het vliegtuig met de drugs was op zijn land aangetroffen. Door de stroeve houding van Nederland ligt het onderzoek nu stil. Overigens is de Surinaamse politie wel tevreden over de samenwerking op andere gebieden zoals de uitwisseling van kennis en het geven van trainingen door Nederland aan Suriname.