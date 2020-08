Politie stuurt 50.000 mailadressen waarschuwing over hack

De politie Oost-Nederland heeft een waarschuwingsbericht naar 50.000 mailadressen gestuurd. De adressen zijn samen met wachtwoorden aangetroffen in een onderzoek naar een cyberdelict door de Belgische politie. Het vermoeden is dat het inloggegevens zijn voor accounts bij webwinkels. In het bericht worden Wehkamp en Otto bij naam genoemd.

De politie weet nog niet hoe de gegevens zijn verzameld en of er misbruik van is gemaakt. Omdat het onderzoek nog loopt, wordt er geen verdere informatie gegeven. In de waarschuwingsmail adviseert de politie om wachtwoorden aan te passen op alle accounts die aan het mailadres gekoppeld zijn. Het wordt sowieso afgeraden om hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts te gebruiken.

Niet eerder stuurde de politie een dergelijke waarschuwingsmail. Een woordvoerder zegt tegen het ANP dat de politie dit zo’n concreet geval vindt dat ze de getroffenen toch preventief wilde informeren.

De adressen werden ontdekt in het kader van een Belgisch strafrechtelijk onderzoek naar cybercrime. Op verzoek van de Belgische politie is in Oost-Nederland een verdachte aangehouden en zijn gegevensdragers in beslag genomen en onderzocht. Daarop werden de accounts gevonden. Het onderzoek wordt verder uitgevoerd door de Belgische politie.