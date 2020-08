Politie stuurt 2300 mensen sms om zedenmisdrijf Roden

De politie heeft vrijdag 2300 mensen een sms gestuurd waarin hen wordt gevraagd om nieuwe tips in de zedenzaak op 15 juni in het Drentse Roden. Daarbij was een jong meisje het slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf. Het bericht is verstuurd naar alle mobiele telefoonnummers die ten tijde van het misdrijf in de buurt waren van de steeg waar het delict plaatsvond.

Eind juni publiceerde de politie al beelden van de verdachte. Sinds die beelden online staan, zijn 120 tips binnengekomen. Maar de politie heeft de verdachte nog niet kunnen aanhouden. Op de beelden is te zien dat de verdachte in een blauw shirt fietste bij het steegje bij het Nijlandspark, de plaats waar hij het meisje seksueel zou hebben misbruikt.

Volgens de politiewoordvoerder hebben tipgevers veel verschillende namen genoemd van mogelijke daders. Ook werd de naam van één man meerdere keren genoemd en op sociale media gedeeld. De politie meldt dat diegene niet de dader is en roept mensen op namen niet op sociale media te posten.