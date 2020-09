Politie stuit per toeval op drugsnetwerk West-Friesland

De politie heeft min of meer per toeval een drugsnetwerk in West-Friesland opgerold. Ze heeft vijf verdachten aangehouden. Het zijn twee vrouwen van 48 en 67 jaar en drie mannen van 35, 41 en 76 jaar, die allemaal in de regio wonen.

In maart arresteerde de politie de eerste twee verdachten, nadat die bij een huis in Grootebroek drie pakketjes met drugs door de brievenbus hadden gedaan, waarop de bewoners niet zaten te wachten. Die alarmeerden de politie. Bij het doorzoeken van de auto van het duo stuitten de agenten op drugs, waaronder 750 xtc-pillen, en een schriftje met allerlei aantekeningen en telefoonnummers.

Een aantal dagen later werd in Wervershoof een bestuurder langs de kant gezet vanwege zijn opvallende rijgedrag. Ook bij hem trof de politie drugs en eenzelfde soort schriftje aan.

Daarop is de recherche een onderzoek begonnen dat uiteindelijk leidde naar een 48-jarige vrouw die aan het hoofd stond van de organisatie. Zij stuurde meerdere mensen aan voor het rondbrengen van drugs in West-Friesland. In haar woning is ook een 41-jarige man aangehouden die vermoedelijk fungeerde als een van de koeriers.