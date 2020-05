Politie stuit op enorm crystal-meth lab in Gelderse schuur

In het Gelderse dorp Achter-Drempt (gemeente Bronckhorst) is een volgens de politie enorm crystal meth-lab aangetroffen. In de schuur bij een boerderij aan de Zomerweg lag een hoeveelheid crystal meth, en afgeleiden van dit verdovende middel, met een handelswaarde van naar schatting 10 miljoen euro. Drie mensen, een man van 19 jaar uit Colombia, een man van 37 jaar uit de Verenigde Staten en een 29-jarige Mexicaan, zijn aangehouden.

De politie viel de schuur vrijdagavond met beschermingsmaskers op binnen. Het lab was volgens de politie vol in bedrijf. „Kilo’s fabricaten en halffabricaten werden aangetroffen. Deze waarde zou op de markt kunnen oplopen tot een veelvoud van de handelswaarde”, aldus de politie.

Volgens de politie duurde het nog lang om het lab veilig te laten stoppen en al het materiaal dat er lag af te voeren.