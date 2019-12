Politie stopt onderzoek naar vermiste Rotterdammer

De politie beëindigt het onderzoek naar de vermiste Rotterdammer Mohamed Anaya. De 26-jarige man is sinds 14 juni vermist. Sindsdien zijn twintig rechercheurs op de zaak gezet, maar dat heeft niet tot resultaat geleid. „Alles is uit de kast getrokken om Mohamed Anaya te vinden”, laat de politie weten. Nieuwe informatie zal wel onderzocht worden.

Mogelijk had Anaya problemen in het criminele milieu en staat zijn vermissing in verband met een partij verdwenen of onderschepte drugs. Zijn auto is een aantal dagen na zijn verdwijning teruggevonden in Rijswijk. Het Openbaar Ministerie heeft eerder een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.