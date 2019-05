Politie stopt onderzoek naar explosies Zwolle

De politie stopt het onderzoek naar twee explosies in de Hanselaarmate in Zwolle en een granaat die bij een horecazaak is opgehangen. Er geen aanknopingspunten om het onderzoek voort te zetten, meldt de politie.

Naast forensisch onderzoek, het horen van getuigen, tipgevers en betrokkenen en het bekijken van camerabeelden, heeft de politie tevergeefs meerdere keren de hulp van het publiek ingeschakeld. Onlangs is zelfs een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip. Die blijft wel van kracht.

In februari beschadigden twee explosies auto’s en huizen in een woonwijk, in de buurt van het huis van een politieman. Volgens regionale media was op het adres van deze politieman ook het bedrijf van zijn zoon gevestigd. Bij diens café Bruut werd vorig jaar een granaat aan de deurklink aangetroffen.