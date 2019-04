Politie stopt healingsessie na dood Hongaar

De politie heeft woensdagavond ingegrepen bij een healingsessie in een woning in Eersel, waarbij de verboden harddrug ayahuasca werd gebruikt. Er zijn vier verdachten aangehouden; het zijn volgens de politie organisatoren en betrokkenen bij de organisatie. Bij de ceremonie in de Nieuwstraat in Eersel waren nog eens twaalf mensen aanwezig.

De Eindhovense recherche vermoedt dat er een relatie is met de dood van een 31-jarige Hongaar, die enkele weken geleden had deelgenomen aan een healingsessie in de woning. De politie denkt dat hij daar ayahuasca heeft gebruikt. De stof bevat dimethyltryptamine (DMT) en wordt in de Opiumwet als harddrug beschouwd. ,,Op basis van de voorlopige stand van het onderzoek vermoeden wij een mogelijk verband tussen de dood van deze man en de healingsessie in Eersel’, aldus de politie.

Volgens de kliniek voor verslavingszorg Jellinek is ayahuasca een Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank. Het middel draagt volgens gebruiken van indianen bij aan een geestelijke en lichamelijke reiniging.

Er zijn twee organisatoren aangehouden, een 38-jarige Italiaanse vrouw en een 33-jarige Spaanse man. Verder leken ook een 47-jarige Spanjaard en een 25-jarige Italiaan een rol te hebben bij de uitvoering van de healingsessie. Het viertal zit vast voor nader onderzoek. Daarnaast worden getuigen worden gehoord en de aangetroffen spullen onderzocht.

De organisatoren adverteerden via internet voor hun bijeenkomsten. De locatie kregen de deelnemers pas op het laatste moment. Toen de politie achterhaalde dat er woensdagavond wederom een healingsessie werd belegd, grepen agenten in. Bij de doorzoeking van de woning zijn een hoeveelheid ayahuasca, grondstoffen voor de productie hiervan en ampullen met een nog onbekende vloeistof gevonden. Ook is geld en de administratie in beslag genomen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.