Politie stopt begeleiding deurwaarders om cao

De politie gaat vanaf donderdag niet meer met deurwaarders mee tijdens huisbezoeken. De politievakbonden hebben hun leden daartoe opgeroepen in het kader van de acties van de politie voor een nieuwe cao. De politie voert al maanden allerlei acties om hun eisen kracht bij te zetten, zoals het zo weinig mogelijk bekeuren van overtredingen en het niet innen van boetes.

Vorige week gaven de politiebonden aan dat ze na een wekenlange onderbreking weer willen onderhandelen met justitieminister Ferd Grapperhaus, maar om druk op de ketel te houden, breiden ze de acties uit. Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp is er inmiddels een verkennende bijeenkomst met onderhandelaars geweest en volgt deze week een overleg met de minister zelf. Het gaat in de gesprekken niet alleen om een nieuwe cao maar ook om het herstelplan dat de bonden hebben ingediend, aldus de vakbondsleider.

Volgens de wet moet de politie de gerechtsdeurwaarders assisteren als ze bij een beslaglegging of ontruiming geen toegang krijgen. De bonden verwachten dat dit protest op den duur leidt tot financiƫle schade voor woningbouwverenigingen.

De politie heeft dit actiemiddel ook ingezet in het cao-conflict in 2015. De deurwaarders probeerden hier toen via de rechter een stokje voor te steken, tevergeefs. De rechter stond deze actie toe. De politieacties drie jaar geleden leidden tot tientallen miljoenen euro schade voor de staat.

Hoeveel de protestacties tot nu toe hebben gekost, is volgens Van de Kamp nog niet bekend.