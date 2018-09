Politie: Stop helemaal met sexting

De politie doet een oproep aan alle minderjarigen om te stoppen met sexting. Dat schrijft het AD. Dit jaar hebben zich iedere dag minstens drie slachtoffers van sexting bij de politie gemeld.

De foto's en video's kunnen worden gebruikt om de persoon van wie ze zijn mee te chanteren. Slachtoffers moeten soms meer foto's sturen, seksuele handelingen verrichten of geld overmaken, anders maken de chanteurs de naaktfoto openbaar.

Slachtoffers kunnen te maken krijgen met ernstige psychische problemen. De consequenties voor minderjarige daders zijn vaak ook een stuk groter dan ze zelf denken.

Waarom refojongeren aan sexting doen

Tips om niet herkenbaar in beeld te komen op erotische foto’s en video’s, laat de politie ook los. „We hebben voorbeelden van hoe foto’s online worden vergeleken om te achterhalen om wie het gaat”, vertelde Yet van Mastrigt, zedenexpert van de Nationale Politie, dinsdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal. „Littekens en moedervlekken worden omcirkeld, met vernederende teksten erbij.”

Volgens Van Mastrigt ben je met sexting nooit onherkenbaar, zelfs als je hoofd niet op de foto’s staat. „Als mensen kwaad willen, dan zoeken ze het uit tot op het bot.” Ze wijst erop dat de beelden niet alleen onder groepen jongeren worden verspreid. „We zien ook dat pedoseksuelen op dit soort foto’s azen. Minderjarigen zijn onvoldoende in staat om te overzien wat er met hun foto of filmpje kan gebeuren. Op het moment dat de beelden online staan, kunnen ze wereldwijd worden verspreid en is het leed geschied. Dat vinden we heel heftig om te zien.”