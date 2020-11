Politie stoot op witlofplantage in Geleen

De politie dacht maandag in Geleen een wietplantage op het spoor te zijn en besloot een verdachte woning aan een nader onderzoek te onderwerpen. De verbaasde agenten vonden in de kelder echter geen hennep, maar een aantal emmers vol witlofplanten, maakte de politie dinsdag bekend.

De politie was na tips en daaropvolgende metingen door het energiebedrijf op het idee gekomen dat er mogelijk een wietplantage was in een niet nader genoemde wijk in Geleen. Tijdens de zoektocht daarnaar trok een pvc-buis die uit een woning kwam en waaruit lucht geblazen werd, de aandacht van de agenten. En dus belden de dienders aan, waarop een vriendelijke vrouw de deur opendeed.

De vrouw des huizes bleek gaarne bereid de agenten rond te leiden en was zeer behulpzaam. In de kelder vonden de agenten een houten constructie die toegang gaf tot de kruipruimte. Toen ze de planken wegtrokken, verwachtten de agenten wiet te vinden. Tot hun verbazing stonden er emmers vol witlof in zwarte aarde. De heer des huizes kweekte die als hobby. De bewoonster was vergeten dat aan de agenten te zeggen. De politie is elders in de wijk verder gaan zoeken naar wiet.