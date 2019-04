Politie start zoekactie naar vermiste Marjo

De politie is maandagochtend in het Limburgse dorp Beesel begonnen met een zoekactie in de zaak van de verdwijning van Marjo Winkens. Het toen 17-jarige meisje uit Schimmert verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 na een bezoek aan de Sint Rosakermis in Sittard. De politie kreeg een tip en hoopt nu na al die jaren op een doorbraak, laat zij maandag weten.

De politie onderzoekt een bosperceel en een tuin aan de Kerstenbergweg in Beesel. Er zouden aanwijzingen zijn dat daar mogelijk het lichaam van het meisje begraven zou zijn. De eigenaren van het perceel gaven toestemming voor het onderzoek. Zij staan los van het onderzoek, aldus de politie.

Het meisje had na de Rosakermis de bus gemist en leende de bromfiets van de moeder van een vriendin. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Later werden tussen Reuver en Beesel kledingstukken van haar gevonden. De zaak is inmiddels verjaard en daarmee is geen mogelijkheid meer voor strafvervolging van eventuele daders.