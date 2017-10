Politie start proef met drones in Oost-Nederland

De politie gaat per direct drones inzetten na ernstige verkeersongelukken of op plaatsen delict. Het betreft een proef in Oost-Nederland.

Als de proef succesvol is, volgt een verdere invoering elders in het land, aldus een woordvoerder van de landelijke eenheid.

De bedoeling is dat met de minihelikopters overzichtsbeelden gemaakt kunnen worden die nuttig zijn bij opsporings- en onderzoekswerk.

Volgens de woordvoerder levert de inzet van een drone voordelen op ten opzichte van een gewone politiehelikopter. „Je neemt ze makkelijk mee, dus ze zijn efficiënt en makkelijk.”

De proef wordt uitgevoerd door vijf mensen van de landelijke eenheid die onlangs hun vliegbrevet voor het vliegen met een drone hebben behaald. Later dit jaar volgen nog eens zeven agenten van de eenheid Oost-Nederland.

De afgelopen tijd heeft de politie de drones al ingezet om overzichtsfoto’s te maken van de ravage na een gasexplosie in Veendam en van de plek waar het lichaam van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten werd gevonden.