Politie spot grote zeeschildpad in de Oosterschelde bij training

De politie in Zeeland heeft dinsdagmiddag een grote schildpad zien zwemmen in de Oosterschelde. Dat gebeurde tijdens een training op het water. Waarschijnlijk gaat het om een lederschildpad, die normaal gesproken in warmere oorden voorkomt. De Landelijke Eenheid Zuidwest, die het beest aantrof in het water, heeft specialisten van onder meer diergaarde Blijdorp gevraagd een kijkje te komen nemen.

De politie zag tijdens de training een vreemd voorwerp drijven. Hierop besloot de politieboot toch even bij te draaien. Toen werd de schildpad gespot, „lekker zwemmend”.

„Samen met specialisten en instanties wordt gekeken hoe het beest het beste kan worden geholpen”, aldus de politie.

Volgens de Zeeuwse krant PZC is de schildpad 2,5 meter lang. Eerst zou het beest gezien zijn ter hoogte van Wemeldinge, later bij Wilhelminadorp. Een expert van het Reddingsteam Zeedieren zegt tegen de krant dat het dier de weg kwijt lijkt te zijn, maar dat hij kan overleven zolang er kwallen zijn om te eten.