Politie spoort voor moord gezochte Pool na jaren op

Een arrestatieteam van de politie heeft in Amsterdam een 25-jarige Pool aangehouden, die in eigen land werd gezocht voor het uitlokken van een moord in 2014. De Poolse autoriteiten hadden Nederland al in 2015 om de arrestatie verzocht, meldt de politie vrijdag. Vermoedelijk door een valse identiteit wist de man jarenlang onvindbaar te blijven.

De politie wist hem uiteindelijk in een woning in Amsterdam te traceren. Donderdag deed het arrestatieteam daar een inval en hield de man aan.

Na zijn arrestatie wilde de man niet zeggen wie hij was. Daarop zijn zijn vingerafdrukken vergeleken met die uit een Poolse databank en kon worden vastgesteld dat hij de gezochte persoon was. De man zal aan Polen worden overgeleverd.