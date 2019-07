'Politie spoorde patiënt op vanwege mediahype'

De politie heeft onder invloed van de mediahype over een niet van verlof teruggekeerde patiënt van de forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder een onnodig opsporingsbericht verspreid. Dit zegt bestuurder Erik Masthoff van zorgorganisatie Fivoor, waaronder de kliniek valt in een interview met de Volkskrant. De politie verspreidde op 5 juni twee foto's van Peter M. met de mededeling dat hij gevaarlijk kon zijn, terwijl de kliniek hem als ongevaarlijk had bestempeld.

De instelling in Den Dolder ligt onder vuur sinds de arrestatie van Michael P. in oktober 2017. P. verkrachtte en doodde Anne Faber (25) vanuit die kliniek. Masthoff zegt dat hij 'een bepaalde nuance' mist in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarin staat dat zowel door de gevangenis in Vught als de kliniek in Den Dolder ernstige fouten zijn gemaakt. Ook vindt hij het met de kennis van toen niet vreemd dat Michael P. bij de overdracht werd omschreven als 'modelpatiënt', omdat P. zich in die periode goed gedroeg en meewerkte aan zijn behandeling

Kliniek Den Dolder doet aangifte bedreigingen