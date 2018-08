Politie: Spijt van inzet wapenstok bij gasprotest

Bij de protestactie van milieuactivisten in het Groningse Farmsum is de politie woensdagavond opnieuw in aanvaring gekomen met betogers. Bij het politie-ingrijpen werd de wapenstok gebruikt. Later meldde de politie het gebruik van de wapenstok te betreuren.

De actiegroep Code Rood voert in het Groningse Farmsum sinds dinsdag actie tegen de gaswinning bij het terrein van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Volgens de politie is het gevaarlijk om op het bedrijfsterrein te komen. Toen mensen dat toch betraden, heeft de politie hen tegengehouden. Daarbij hebben agenten geslagen met de wapenstok. „Een communicatiefout”, laat de politie weten. „De politie was preventief aanwezig. Bij het aansturen is iets fout gegaan”, legt een woordvoerder uit. Volgens hem zijn er geen meldingen geweest van gewonden.

Een woordvoerster van de activisten zegt echter dat twee mensen als gevolg van het geweld naar het ziekenhuis moesten. „Eentje met een hersenschudding en een ander met verwondingen aan de arm.” Volgens haar is er door enkele „adrenalinebommetjes” tussen de agenten bovenhands geslagen. „Dat is verboden omdat je iemand levensgevaarlijk kan verwonden.”

Ook dinsdag maakte de politie al gebruik van de wapenstok in Farmsum. De actievoerders overwegen aangifte te doen.