Politie sluit onderzoek naar dood Tilburgers

De twee mannen die eind vorige maand dood werden aangetroffen in een Tilburgse groepswoning zijn overleden als gevolg van drugsmisbruik. De politie spreekt dinsdag op basis van de uitkomsten van bloedonderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut van een ongeval en sluit het onderzoek. De lichamen van de mannen kunnen daarom worden vrijgegeven aan de nabestaanden.

De mannen van 33 en 43 jaar woonden begeleid in een opvang voor drugsverslaafden aan de Reinevaarstraat in Tilburg. Ze werden zaterdagochtend 28 juli kort na elkaar dood aangetroffen in hun kamers.

De politie maakte al eerder bekend dat er geen aanwijzingen waren dat de mannen door een misdrijf om het leven waren gekomen.