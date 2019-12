Een man die op eerste kerstdag dood werd gevonden in zijn woning in Geleen is mogelijk toch door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie nadat zaterdag sectie was verricht op het lichaam van de man. Verder onderzoek moet uitwijzen wat met hem is gebeurd.

Agenten troffen het lichaam aan na een melding dat in een woning aan de Rijksweg-Noord een man zou zijn overleden. De politie liet toen weten dat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf.